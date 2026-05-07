Servicio VIP en el Aeropuerto de La Habana 2026: ¿Vale la pena pagar para evitar las colas? (+ Guía de precios)

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En un esfuerzo por captar divisas y mejorar la percepción de eficiencia en su principal puerta de entrada, el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR) ha relanzado sus paquetes de atención personalizada en el Aeropuerto Internacional José Martí.

La estrategia, dirigida principalmente a la comunidad cubana en el exterior y viajeros procedentes de Miami, busca ofrecer un "oasis de agilidad" en medio de un panorama operativo complejo.

La promesa: menos esperas, más conectividad

Para quienes viajan con frecuencia a la isla, el tiempo en la Terminal 3 suele ser sinónimo de largas esperas.

El nuevo paquete VIP promete transformar esta experiencia mediante una "vía rápida" (fast track) que cubre los puntos más críticos del arribo y la salida.

Los servicios incluidos actualmente son:

Gestión prioritaria: asistencia personalizada en facturación y chequeo de equipaje.

asistencia personalizada en facturación y chequeo de equipaje. Vía rápida (Fast Track): paso preferencial por los controles de Inmigración y Seguridad (aduana).

paso preferencial por los controles de Inmigración y Seguridad (aduana). Acceso a salones lounge: estancia en áreas climatizadas con mobiliario confortable.

estancia en áreas climatizadas con mobiliario confortable. Conectividad: acceso a la red Wifi del aeropuerto (punto crítico para el viajero internacional).

acceso a la red Wifi del aeropuerto (punto crítico para el viajero internacional). Consumo: bebidas y aperitivos incluidos durante la espera.

Consejo para residentes: para quienes viajan con pasaporte cubano y residencia en el exterior, el acceso VIP puede ahorrar hasta 2 horas de fila en los procesos de chequeo de salida.

Tarifas actualizadas

A diferencia de otros servicios aeroportuarios en la región, el acceso VIP en La Habana mantiene una estructura de precios segmentada, pagadera exclusivamente en divisas (moneda libremente convertible o tarjetas internacionales):

Adultos: entre $25.00 y $35.00 (dependiendo de la temporada y el nivel de antelación).

entre (dependiendo de la temporada y el nivel de antelación). Menores: entre $12.00 y $17.00.

Cómo reservar: el servicio se puede contratar a través de agencias de viajes en Miami que tengan convenio con Havanatur o directamente en el mostrador de ventas de la Terminal 3 (sujeto a disponibilidad).

El contraste: realidad operativa vs. oferta turística

A pesar de la promoción de estas salas "exclusivas", el sector enfrenta desafíos estructurales.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Cuba registró apenas 298,057 visitantes, lo que representa una caída del 48% respecto al mismo periodo de 2025.

Aunque el servicio VIP asegura rapidez, reportes de usuarios y auditorías internas del verano de 2025 señalaron deficiencias persistentes en la infraestructura básica de la Terminal 3, incluyendo interrupciones en el suministro de agua y climatización, incluso en áreas de pago.

No obstante, para el viajero que busca reducir el contacto con las aglomeraciones y asegurar una conexión wifi para avisar a su familia de su llegada, el servicio sigue siendo la opción más demandada.

El factor "Equipaje": es importante aclarar que, aunque el pasajero pase rápido por Inmigración, la entrega de equipaje sigue dependiendo de la logística general del aeropuerto, lo cual puede generar una espera en el área de bandas de hasta 45-90 minutos en días de alto tráfico.

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