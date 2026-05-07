Costco o Sam’s Club: ¿cuál cuida mejor tu bolsillo?

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La elección de un club de precios impacta directamente en la economía de las familias que buscan optimizar su presupuesto mensual. Ambas cadenas compiten con marcas propias y descuentos exclusivos que atraen a millones de usuarios.

El mercado de ventas al por mayor ofrece beneficios que van desde la óptica hasta el mantenimiento de neumáticos en sus centros. Los compradores evalúan no solo el costo de entrada, sino la experiencia integral dentro de los almacenes.

La comparativa Costco vs. Sam’s Club: cuál membresía te conviene más revela que Costco posee más tiendas, pero Sam’s Club lidera en tecnología. Costco opera unas 890 sucursales frente a las 600 locaciones que gestiona su competidor directo.

¿ Cuál es el precio de las membresías?

Costco actualizó sus tarifas y ofrece la membresía Gold Star por $65 al año, mientras la versión Executive sube a $130. Esta última opción otorga un reembolso anual del 2% en compras elegibles con un tope de $1,250.

Por su parte, Sam’s Club mantiene precios de entrada más bajos con su nivel básico de $50 y el Plus de $110. El nivel Plus incluye envíos gratuitos en pedidos mayores a $50 y horarios de compra anticipados para sus socios.

Aunque las cuotas varían, Sam's Club permite acumular recompensas en efectivo de hasta $500 anuales a través de su sistema Sam’s Cash. Costco permite agregar titulares adicionales a sus cuentas de negocios por un pago extra de $65 cada uno.

¿Qué tienda ofrece mejor tecnología en Costco o Sam’s Club?

Sam’s Club destaca por la comodidad de su herramienta 'Scan & Go', la cual permite escanear productos y pagar desde el móvil. Esta función evita las largas filas y ayuda a controlar el gasto total del carrito en tiempo real.

Costco recibe críticas frecuentes de sus socios por las demoras en las cajas de cobro durante los días de alta afluencia. La falta de un sistema de escaneo personal obliga a los clientes a esperar el proceso tradicional de pago.

En cuanto a las devoluciones, Costco ofrece un periodo más amplio para teléfonos celulares en comparación con los 14 días de Sam’s Club. Ambas empresas aplican un límite de 90 días para el retorno de electrodomésticos y equipos electrónicos grandes.

¿Cómo decidir el ganador final de Costco vs. Sam’s Club?

Un análisis de Business Insider señala que Costco mantiene precios ligeramente más bajos en la mayoría de sus categorías generales de productos. Sin embargo, la marca Member’s Mark de Sam’s Club compite agresivamente en artículos específicos del hogar y oficina.

El portal Real Simple sugiere que la ubicación geográfica resulta ser el factor decisivo para la mayoría de los usuarios actuales. La cercanía del almacén ahorra tiempo y combustible, lo que compensa cualquier diferencia mínima en los precios de estantería.

Si desea probar el servicio, puede usar tarjetas de regalo de Costco o accesos temporales para compras en línea en Sam’s Club. Revise siempre los productos que consume con más frecuencia antes de pagar por cualquier suscripción anual disponible.

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