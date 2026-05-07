Tiendas baratas en Texas para el Día de la Madre 2026: ¿Dónde encontrar las mejores ofertas?

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El Día de las Madres 2026 se celebrará el domingo 10 de mayo, y las familias en Texas ya están buscando las mejores maneras de mimar a mamá sin romper el banco.

Según datos recientes de la National Retail Federation (NRF), se prevé que el gasto total en Estados Unidos alcance un impresionante récord de 38 mil millones de dólares este año, con un promedio de alrededor de $284 por persona.

Sin embargo, en el "Estado de la Estrella Solitaria", hay muchas oportunidades para ahorrar si sabes dónde mirar.

Los Outlets: lujo a bajo costo en Texas para el Día de la Madre

Si estás en busca de marcas de diseñador a precios reducidos, los centros de outlets en Texas son una parada obligatoria.

Según el sitio oficial de Michael Kors Outlet, los compradores pueden disfrutar de un 20% de descuento adicional al gastar más de $200, además de encontrar secciones de liquidación con calzado desde $79.

Lugares icónicos como San Marcos Premium Outlets y Grand Prairie Premium Outlets albergan tiendas de marcas como Coach, Kate Spade y Nike, que suelen ofrecer promociones especiales de "Venta de Mayo" para esta celebración.

Gigantes del ahorro en Texas: Walmart, Target y Costco

Si buscas tecnología, flores o artículos para el hogar, las grandes cadenas nacionales son las favoritas en Texas. Según fuentes como Momcozy y reportes locales, aquí te dejo un resumen:

Walmart: Ofrece precios competitivos en sets de spa, portarretratos y tazas temáticas, con precios que van de $5 a $15 en su sección de Prichos.

Target: Tiene descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados de decoración y ropa.

Costco: Se destaca como el líder en arreglos florales a gran escala y joyería fina, con precios de mayorista.

Eventos gratuitos y experiencias en Houston y Arlington para el Día de la Madre

En lugares como Houston, sitios como Secret Houston nos cuentan que el Market Square Park y el Trebly Park ofrecerán actividades florales gratuitas para las mamás durante el fin de semana del 10 de mayo.

En Arlington, organizaciones como Seasons of Change Inc. están organizando eventos comunitarios con el apoyo de United MegaCare, creando un espacio de celebración sin costo para las familias.

Si prefieres disfrutar de una cena, cadenas populares en Texas como Olive Garden y The Cheesecake Factory suelen tener promociones en menús familiares o incluso postres gratis para las mamás, lo que puede suponer un gran ahorro en comparación con pedir platos individuales.

Recomendación para el consumidor

La NRF señala que el 33% de los consumidores planea hacer sus compras en línea. Si decides ir a tiendas físicas en Texas, los expertos sugieren que verifiques los inventarios locales a través de las aplicaciones oficiales para asegurarte de conseguir las mejores ofertas de último minuto.

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