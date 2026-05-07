Visa americana 2026: el nuevo motivo por el que pueden negar el documento

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En un cambio radical en las políticas de movilidad hacia Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS) ha lanzado una nueva directiva que modifica el proceso de entrevistas para visas de no inmigrante.

A partir de ahora, cualquier expresión de temor sobre regresar a su país de origen resultará en la denegación automática del visado. Esta medida busca identificar y bloquear a posibles solicitantes de asilo antes de que pongan un pie en territorio estadounidense.

Nuevas preguntas obligatorias en la entrevista consular

De acuerdo con un cable diplomático enviado a todas las embajadas y consulados el 28 de abril de 2026, los oficiales consulares deben hacer dos preguntas clave a cada solicitante de visas de turista (B1/B2), estudiante (F/M) y otras categorías temporales:

¿Ha sufrido algún daño o maltrato en su país de nacionalidad o residencia habitual?

¿Teme sufrir daños o maltratos al regresar a su país?

Fuentes legales como la firma Tafapolsky & Smith LLP y portales especializados en movilidad global como VisaHQ confirman que una respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas —o incluso negarse a responder— resultará en un rechazo inmediato bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que asume la "intención inmigrante".

El "dilema de la honestidad" y sus consecuencias legales al solicitar la visa

La nueva normativa deja a los viajeros en una situación muy delicada. Si alguien es sincero sobre su situación de riesgo en su país, es probable que le nieguen la visa por no demostrar suficientes lazos que aseguren su regreso.

Por otro lado, si el solicitante oculta su miedo para conseguir la visa y luego, ya en Estados Unidos, pide asilo, sus declaraciones anteriores podrían volverse en su contra.

Expertos en leyes migratorias, como el abogado Jesús Reyes, advierten que este registro permanente en el expediente consular será accesible para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Si una persona solicita asilo después de haber declarado bajo juramento en el consulado que no tenía miedo de regresar, podría enfrentarse a acusaciones de fraude migratorio o falta de credibilidad, lo que pondría en peligro su protección legal a largo plazo.

Impacto en la movilidad global

Esta directiva no solo afecta a los turistas. Las empresas que patrocinan empleados con visas H-1B o L-1 también han expresado su preocupación.

Aunque estas categorías permiten la "doble intención" (trabajar temporalmente con la posibilidad de obtener residencia), la nueva directiva no los exime del nuevo interrogatorio, complicando el regreso de trabajadores clave que provienen de regiones en conflicto o inestabilidad política.

La administración defiende esta medida como un intento de mantener la integridad de los programas de visas temporales y reducir la presión sobre el sistema de asilo, que actualmente enfrenta retrasos históricos.

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