Descuento en Circle K: ¿cómo ahorrar 40 centavos por galón hoy?

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El costo de la vida en Estados Unidos (EEUU) enfrenta una presión constante debido a la inestabilidad en los mercados energéticos globales. Los conductores buscan alternativas para reducir el gasto mensual en transporte ante las cifras históricas en las estaciones.

Las familias de estados como California o Illinois sufren de forma más severa el incremento en el precio por galón. Por esta razón, las iniciativas de descuento directo captan la atención inmediata de miles de consumidores en todo el territorio.

La empresa Circle K ofrece hasta 40 centavos de descuento por galón en gasolina este jueves 7 de mayo entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m. Esta campaña, denominada "Circle K Fuel Day", aplica a todos los tipos de combustible en las ubicaciones participantes.

¿Cómo acceder a la promoción de Circle K?

Los clientes deben acudir a una de las más de 6.000 tiendas que la marca opera en el país dentro del horario establecido. Los miembros del programa de lealtad Inner Circle cuentan con un acceso anticipado que inició a las 12:01 a.m.

Para activar el beneficio temprano, el usuario ingresa el número de teléfono vinculado a su cuenta directamente en la bomba de servicio. La compañía busca premiar la fidelidad de sus suscriptores mientras ofrece un alivio económico a la población general.

Además del descuento, Circle K donará el 10% de las ganancias de este evento a la Children of Fallen Patriots Foundation. El objetivo es alcanzar una recaudación de hasta $250.000 para becas educativas destinadas a hijos de militares caídos.

¿Cuál es el precio actual por galón de gasolina en EEUU?

El conflicto armado con Irán impulsó los precios del combustible a un promedio nacional de $4.46 por galón este lunes. En algunas zonas de California, como Mono, el costo alcanzó la cifra alarmante de hasta $7 por galón.

California se mantiene como el estado más caro con un promedio de $6.11, según los datos recopilados recientemente. En contraste, Georgia registró la gasolina más barata al inicio de la semana con un precio de $3.86 por galón.

Los estados de Ohio, Indiana, Illinois y Michigan reportan los aumentos más drásticos desde que comenzó la inestabilidad internacional. Esta situación obliga a los ciudadanos a planificar sus rutas y aprovechar estas ventanas de descuento temporal.

¿Qué precauciones se deben tomar?

La alta demanda durante las tres horas de la promoción suele generar filas extensas en las estaciones de servicio más concurridas. Los expertos recomiendan verificar la participación de la sucursal local antes de realizar el traslado hasta el lugar.

El ahorro de 40 centavos representa un alivio significativo para quienes llenan tanques de gran capacidad en vehículos de trabajo. La medida llega en un momento crítico donde cada centavo cuenta para equilibrar el presupuesto de los hogares.

Circle K confirma que la tripulación en las estaciones se enfocará en agilizar el proceso de carga para atender a la mayor cantidad de clientes. Esta iniciativa nacional intenta mitigar el efecto de los precios récord que afectan a todo EEUU.

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