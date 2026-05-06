Airbnb ofrece jugoso bono a quienes alquilen sus casas durante el Mundial: así puedes aplicar

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La plataforma Airbnb lanzó un ambicioso programa de incentivos financieros para captar nuevos anfitriones en Norteamérica ante la inminente llegada del Mundial FIFA 2026.

Los propietarios de viviendas en las 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá podrán recibir una bonificación directa de $750 adicionales a sus ganancias habituales.

Esto si registran su propiedad y completan su primera reserva antes del 31 de julio según detalló la organización.

Esta iniciativa responde a la proyección de una demanda de alojamiento sin precedentes, haciendo del evento deportivo una oportunidad para que miles de familias generen ingresos extra según detalla Mundo Now.

¿Cómo postularse?

Para facilitar este proceso, la compañía habilitó la herramienta "Airbnb World Cup Calculator", la cual permite a los residentes estimar el potencial económico de sus espacios basándose en la ubicación exacta y las tendencias del mercado.

Según datos de Focaldata, el 90% de los potenciales anfitriones planea utilizar estos recursos para sanear sus finanzas, destacando que el 40% priorizará el pago de deudas acumuladas.

Con el 80% de las opciones de hospedaje manteniendo tarifas por debajo de los $500 la noche, la empresa busca posicionarse como la alternativa económica y flexible frente a la saturación de la infraestructura hotelera tradicional durante el torneo más grande de la historia.

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