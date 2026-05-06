Día de la Madre 2026 en EEUU: eventos gratuitos con comida, salud y apoyo familiar del 7 al 10 de mayo

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El Día de la Madre en Estados Unidos (EEUU) trasciende la festividad comercial para convertirse, en muchas ciudades, en una oportunidad de apoyo comunitario.

Este 2026, diversas organizaciones han anunciado jornadas de distribución de alimentos, servicios de salud gratuitos y eventos culturales diseñados para aliviar el bolsillo de las familias y honrar el papel de la mujer en la comunidad.

A continuación, presentamos los seis eventos confirmados más destacados en las principales ciudades con alta población hispana, detallando horarios, beneficios y requisitos.

Dallas (Lancaster), TX: jornada de suministros esenciales

El Jan Pruitt Community Center, operado por Caridades Católicas de Dallas, lidera la asistencia en el Norte de Texas con su tradicional tributo.

Beneficio: distribución de cajas de alimentos balanceados y kits de higiene personal femenina.

distribución de cajas de alimentos balanceados y kits de higiene personal femenina. Logística: modalidad drive-thru (en vehículo).

modalidad drive-thru (en vehículo). Fecha y Hora: jueves 7 de mayo , de 9:00 AM a 1:00 PM.

jueves , de 9:00 AM a 1:00 PM. Ubicación: 123 Studewood Rd, Lancaster, TX 75146.

Houston (Pasadena), TX:Feria de Salud y Convivencia

El campus de BakerRipley Pasadena organiza una jornada integral que combina la celebración con el bienestar preventivo.

Beneficio: brunch gratuito y acceso a recursos de salud. Se invita a los asistentes a vestir de rojo.

brunch gratuito y acceso a recursos de salud. Se invita a los asistentes a vestir de rojo. Servicio extra: disponibilidad de una clínica móvil de salud mental y entrega de despensa fresca (traer carrito propio).

disponibilidad de una clínica móvil de salud mental y entrega de despensa fresca (traer carrito propio). Fecha y hora: viernes 8 de mayo , de 11:00 AM a 1:30 PM.

viernes , de 11:00 AM a 1:30 PM. Ubicación: 720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504.

San Antonio, TX: acceso cultural gratuito

Para quienes buscan una opción recreativa, el Briscoe Western Art Museum abre sus puertas sin costo para el pilar de la familia.

Beneficio: entrada gratuita para todas las madres.

entrada gratuita para todas las madres. Atractivo: últimos días de la exhibición "Night of Artists".

últimos días de la exhibición "Night of Artists". Fecha y hora: domingo 10 de mayo, de 10:00 AM a 5:00 PM.

domingo 10 de mayo, de 10:00 AM a 5:00 PM. Ubicación: 210 W. Market St, San Antonio, TX 78205.

Chicago, IL: brunch comunitario en Beverly Hills

Un evento enfocado en la conexión vecinal y el reconocimiento a las madres del sector sur de la ciudad.

Beneficio: comida comunitaria y dinámicas de empoderamiento.

comida comunitaria y dinámicas de empoderamiento. Fecha y hora: sábado 9 de mayo , de 12:00 PM a 3:00 PM.

sábado , de 12:00 PM a 3:00 PM. Ubicación: 9521 S Prospect Ave, Chicago, IL 60643.

9521 S Prospect Ave, Chicago, IL 60643. Nota: se recomienda llegar temprano debido a la capacidad limitada del salón.

Van Nuys, CA: homenaje y recepción familiar

En el Valle de San Fernando, The Church on the Way ofrece una de las celebraciones más concurridas por la comunidad latina.

Beneficio: ceremonias de reconocimiento, regalos especiales para cada madre y recepciones tras los servicios.

ceremonias de reconocimiento, regalos especiales para cada madre y recepciones tras los servicios. Fecha y hora: domingo 10 de mayo , servicios a las 9:15 AM y 11:15 AM.

domingo , servicios a las 9:15 AM y 11:15 AM. Ubicación: 14300 Sherman Way, Van Nuys, CA 91405.

Miami (Coral Gables), FL: evento con causa social

El Coral Gables Woman’s Club mantiene su tradición de servicio con un evento temático.

Beneficio: brunch "Golden Age of Cruising". Los fondos recaudados apoyan la Clínica Dental Infantil para niños de bajos recursos.

brunch "Golden Age of Cruising". Los fondos recaudados apoyan la Clínica Dental Infantil para niños de bajos recursos. Fecha y hora: sábado 9 de mayo , de 1:00 PM a 4:00 PM.

sábado , de 1:00 PM a 4:00 PM. Ubicación: 1009 E Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, FL 33134.

Consejos para los asistentes

Para aprovechar estos beneficios de manera segura y eficiente, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

Identificación: en la mayoría de estos eventos no se requiere prueba de estatus legal. Sin embargo, en las distribuciones de alimentos (Dallas y Houston), es útil llevar un comprobante de domicilio (como un recibo de luz) para fines estadísticos de la organización.

en la mayoría de estos eventos no se requiere prueba de estatus legal. Sin embargo, en las distribuciones de alimentos (Dallas y Houston), es útil llevar un comprobante de domicilio (como un recibo de luz) para fines estadísticos de la organización. Llegada anticipada: para los eventos de entrega de suministros físicos, las filas suelen formarse hasta 45 minutos antes de la hora de inicio.

para los eventos de entrega de suministros físicos, las filas suelen formarse hasta 45 minutos antes de la hora de inicio. Clima: verifique el pronóstico local. En Texas, las tormentas de mayo pueden mover los eventos al aire libre hacia los gimnasios o salones parroquiales.

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