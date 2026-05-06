Internet gratis en Nueva York: quiénes se benefician con el plan que ahorra $800 al año en el Bronx y Manhattan

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En un esfuerzo sin precedentes por cerrar la brecha tecnológica que afecta a las comunidades más vulnerables, la ciudad de Nueva York, Nueva York, ha puesto en marcha el programa “Neighborhood Internet”.

Con una inversión inicial de 2 millones de dólares en fondos federales, esta iniciativa busca garantizar que el acceso a la red sea un derecho básico, similar al agua o la electricidad.

El impacto económico: un respiro para el bolsillo familiar

El proyecto, presentado por el alcalde Zohran Mamdani y el congresista Ritchie Torres, no solo tiene un fin educativo, sino también económico.

Según estimaciones oficiales, las familias beneficiadas podrían ahorrar hasta 800 dólares al año en facturas de servicios de telecomunicaciones.

Para el congresista Torres, esta disparidad es un "impuesto oculto a la pobreza".

En el Bronx, los residentes llegan a pagar hasta cinco veces más por internet en proporción a sus ingresos en comparación con residentes de zonas más ricas.

Con este plan, se espera devolver cerca de 50 millones de dólares en valor económico a la comunidad durante la próxima generación.

¿Dónde se implementará el programa?

La meta es ambiciosa: llevar conexión de alta velocidad a 50 edificios residenciales gestionados por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) en los próximos dos años.

El foco principal está en áreas donde la desconexión supera el 40%, tales como:

Mott Haven

Melrose

Belmont

Tremont

De hecho, ya hay beneficiarios. El programa se lanzó formalmente esta misma semana (el 4 de mayo de 2026) en el complejo St. John’s House II, en el Bronx.

El piloto funciona: el edificio ya tiene el servicio activo y sirvió como escenario para el anuncio del alcalde Zohran Mamdani y el congresista Torres.

Con los fondos recién liberados, se inicia ahora la instalación en los 49 edificios restantes del HPD en el Bronx y el Alto Manhattan.

Verificación de elegibilidad: es fundamental aclarar que este beneficio está ligado a edificios específicos de vivienda asequible (HPD). Los residentes no necesitan postularse individualmente si su edificio es seleccionado; la administración del edificio notificará la instalación de los equipos.

Un modelo de gestión comunitaria

A diferencia de otros servicios privados, la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) tendrá un rol protagónico.

La institución no solo gestionará la red, sino que ofrecerá soporte técnico presencial en centros comunitarios y edificios.

Anthony Marx, presidente de la NYPL, fue enfático: "No tener banda ancha es estar en la oscuridad".

La tecnología se instalará mediante equipos de red en las azoteas con sistemas de conexión directa a cada apartamento, asegurando estabilidad y velocidad para tareas escolares, búsqueda de empleo y trámites migratorios o de salud.

Hacia una "Hoja de Ruta de Equidad Digital"

Este programa en el Bronx y el Alto Manhattan sirve como proyecto piloto para un plan metropolitano más extenso.

Bajo la dirección de Lisa Gelobter, jefa de tecnología de la ciudad, Nueva York busca eliminar las desigualdades de oportunidades basadas en el código postal, integrando este proyecto en la estrategia integral de equidad digital de la administración Mamdani.

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