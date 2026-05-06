Sepa quiénes reciben hasta $1400 del SSI este mes de mayo: requisitos actualizados

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La Administración del Seguro Social confirmó los detalles sobre los depósitos mensuales que distribuye a millones de personas en EEUU.

Entre estos apoyos destaca la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa diseñado para asistir a quienes cuentan con recursos económicos limitados.

Para este año 2026, los montos fueron ajustados, permitiendo que ciertos beneficiarios reciban una ayuda económica más significativa dependiendo de su situación familiar y personal.

¿Cómo serán los pagos?

Es importante entender que no todos los beneficiarios reciben la misma cantidad de dinero, ya que el cálculo se realiza de forma individual. Mientras que algunos jubilados o personas con discapacidad recibirán pagos promedio, existen casos específicos, como las parejas elegibles, que pueden alcanzar un máximo de $1.491 cada mes.

¿Quiénes reciben los montos máximos?

El techo de los pagos mensuales para el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario en 2026 se divide en dos categorías principales. Las personas que solicitan el apoyo de manera individual pueden obtener hasta $994 al mes.

A pesar de estos límites altos, las estadísticas de abril de 2026 muestran que los pagos reales suelen ser menores. Por ejemplo, los adultos mayores de 65 años reciben en promedio unos $610 mientras que los menores de edad con alguna discapacidad perciben una media de $873 mensuales.

Requisitos para solicitar el apoyo

Este programa federal está enfocado en personas con ingresos y recursos muy limitados. Para ser aceptado, el solicitante debe tener al menos 65 años de edad, o bien, tener una condición médica o ceguera que le impida realizar actividades laborales. También existen reglas especiales que permiten a los niños con discapacidades acceder a estos beneficios.

Existen límites estrictos sobre lo que una persona puede poseer para calificar. El valor de sus propiedades y recursos no debe superar los $2.000 para individuos o los #3.000 dólares para parejas. Además, es indispensable vivir en el país y contar con la ciudadanía o residencia legal.

Factores que cambian el pago y fechas de envío

El dinero que una persona recibe finalmente puede variar por distintos motivos. El factor principal son los ingresos actuales; si la persona trabaja, sus ingresos deben mantenerse cerca de los $2.073 para no perder el beneficio. También influye el estado donde resida el beneficiario, ya que cada zona tiene reglas propias que pueden aumentar o disminuir la ayuda.

En cuanto al calendario de depósitos, la regla general indica que el dinero se envía el primer día de cada mes. Esto aplica tanto para quienes solo tienen este apoyo como para quienes lo combinan con otros pagos de jubilación o incapacidad del Seguro Social.

De esta manera, los beneficiarios pueden contar con su dinero de forma puntual al inicio de cada periodo.

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