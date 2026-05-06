Día de la Madre en EEUU: Walmart ofrece 10 regalos prácticos por menos de $15

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La búsqueda del obsequio ideal para el próximo 10 de mayo moviliza a los consumidores hacia las grandes superficies. Las familias priorizan artículos que combinen un diseño atractivo con una función práctica para la vida diaria.

El mercado actual ofrece alternativas para quienes desean cuidar su presupuesto sin sacrificar la calidad del detalle. Muchos de estos productos cuentan con disponibilidad inmediata para compras de último minuto en las sucursales físicas.

Walmart presenta una lista de 10 regalos para el Día de la Madre en Walmart con un costo inferior a los $15 dólares. La selección abarca desde chocolates premium Ghirardelli por $7.12 hasta difusores de aceites esenciales por $12.99.

¿Qué artículos de cuidado personal destacan en Walmart?

El catálogo incluye una bruma corporal y capilar de vainilla de la marca Holler and Glow por un precio de $9.86. También resalta una mascarilla de gel reutilizable para aliviar la fatiga ocular que tiene un costo de oferta de $10.99.

Para la rutina de belleza, la tienda ofrece un juego profesional de 18 brochas de maquillaje Livhil por $12.59. Las madres con piel sensible pueden recibir un bálsamo labial restaurador La Roche-Posay Cicaplast valorado en $9.97.

Estos productos buscan resolver necesidades básicas de bienestar y estética con una inversión mínima de dinero. La variedad permite elegir entre fragancias tropicales o herramientas para la aplicación uniforme de cosméticos en el rostro.

¿Cuáles son los mejores accesorios de moda?

La sección de joyería promociona una pulsera chapada en oro de 14 quilates con inicial personalizada por solo $6.84. En el área textil, las camisetas de algodón Free Assembly y las blusas estilo bohemio Fantaslook cuestan entre $9 y $10.

Otro artículo funcional es el bolso tote de pana extragrande de la marca Gocvo, ideal para el trabajo o viajes, por $10.79. Esta pieza destaca por su resistencia y gran capacidad para transportar objetos personales de forma cómoda.

Estas opciones de vestimenta y accesorios permiten renovar el guardarropa con estilos modernos y materiales duraderos. El enfoque de la tienda se centra en ofrecer moda versátil para diferentes tipos de cuerpos y gustos.

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