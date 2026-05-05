Vuelos en oferta por el Día de las Madres: 90 dólares ida y vuelta para estos destinos

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Con el propósito de facilitar el reencuentro familiar en una fecha tan especial, Laser Airlines anunció una promoción exclusiva para que los usuarios puedan celebrar junto a sus madres.

Bajo la premisa de que "el mejor regalo para las madres es un abrazo", la aerolínea busca formar parte de la sorpresa permitiendo a los pasajeros viajar y celebrar como ellas se merecen.

La oferta especial, denominada tarifa aniversario, permite adquirir boletos desde los 90 dólares para viajes de ida y vuelta.

Es importante destacar que este precio ya incluye los impuestos correspondientes, facilitando la planificación del viaje para disfrutar la alegría de tener a las madres cerca.

Destinos disponibles

La promoción abarca diversas rutas nacionales, conectando a los pasajeros con los siguientes destinos:

Porlamar.

Maracaibo.

La Fría.

El Vigía.

Barcelona.

Ruta Porlamar - Puerto Ordaz.

Canales de reserva

Para aprovechar estas tarifas y realizar la reserva de los boletos, los interesados pueden utilizar los siguientes canales oficiales de contacto de Laser Airlines: WhatsApp: +58 412 266 2637; call center 501-LASER-00, y la página web: www.laserairlines.com.