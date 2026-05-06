EEUU retira fórmula infantil A2 Platinum: FDA advierte riesgo en estos lotes

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Las autoridades sanitarias en Estados Unidos ordenaron el retiro de varios lotes de la fórmula infantil A2 Platinum Premium tras detectarse la presencia de cereulida, una toxina asociada a la bacteria Bacillus cereus.

Aunque la medida es preventiva, el caso ha generado preocupación en el sector de alimentos para bebés.

Alcance del retiro y lotes afectados

La acción involucra tres lotes específicos del producto destinado a bebés de 0 a 12 meses. En total, se produjeron más de 63.000 envases, de los cuales una parte ya llegó a los consumidores en el mercado estadounidense.

Entre los lotes señalados se encuentran:

2210269454 (vence 15/07/2026)

2210324609 (vence 21/01/2027)

2210321712 (vence 15/01/2027)

Las autoridades estiman que alrededor de 16.000 unidades ya fueron distribuidas.

Riesgo asociado a la toxina detectada

La cereulida es una toxina resistente al calor, lo que significa que no se elimina al preparar la fórmula con agua caliente. Esto representa un riesgo particular en productos infantiles, ya que los bebés tienen mayor sensibilidad a este tipo de sustancias.

Los efectos más comunes pueden incluir:

Náuseas

Vómitos

Malestar gastrointestinal

En la mayoría de los casos, los síntomas son de corta duración, pero pueden complicarse en lactantes.

Medidas recomendadas a los consumidores

Las autoridades sanitarias y la empresa fabricante recomendaron suspender de inmediato el uso del producto afectado. También se aconseja devolver o desechar los envases correspondientes a los lotes identificados.

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