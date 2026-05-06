Revelan detalles de la cepa Andes del hantavirus: brote del crucero se originó en América del Sur

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Un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha provocado una alerta sanitaria internacional, luego de confirmarse la presencia de la cepa Andes, una variante originada en América del Sur.

Las investigaciones apuntan a que el foco del contagio estaría relacionado con el viaje iniciado desde Argentina, lo que ha elevado la atención de organismos de salud globales.

La cepa Andes se distingue por su capacidad de transmisión entre personas en situaciones de contacto cercano y prolongado, algo poco habitual en otros tipos de hantavirus. Este comportamiento ha generado preocupación debido al entorno cerrado del crucero, donde el virus pudo propagarse con mayor facilidad.

Casos confirmados, muertes y evacuaciones médicas

El brote ha dejado un saldo de al menos tres fallecidos entre los pasajeros del barco, mientras otros casos permanecen bajo seguimiento médico en distintos países. Además, varias personas con síntomas fueron evacuadas para recibir atención especializada fuera del crucero.

3 muertes confirmadas a bordo del MV Hondius

2 casos positivos de cepa Andes en Sudáfrica

3 pasajeros evacuados a Países Bajos

1 paciente hospitalizado en Suiza

8 casos totales entre confirmados y sospechosos

Las autoridades continúan evaluando la evolución clínica de los afectados mientras se amplía el rastreo internacional.

Vigilancia de la OMS y riesgo considerado bajo

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que, aunque el brote es grave en el contexto del crucero, el riesgo para la población general sigue siendo bajo. El organismo ha activado mecanismos de seguimiento para pasajeros y contactos en distintos países.

Actualmente, alrededor de 150 personas permanecen a bordo del buque bajo estrictas medidas de precaución, mientras se coordina su posible desembarco en territorio europeo.

El posible arribo del MV Hondius a las Islas Canarias ha generado discrepancias entre el Gobierno central de España y las autoridades regionales. Mientras Madrid respalda el desembarco controlado, el gobierno canario ha expresado rechazo por falta de información técnica suficiente.

Cepa Andes: una variante con transmisión entre humanos

El hantavirus suele propagarse a través del contacto con roedores, pero la cepa Andes representa una excepción al permitir transmisión entre personas en circunstancias específicas.

La infección puede causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria grave con alta tasa de letalidad en casos severos. Sin embargo, expertos señalan que la transmisión humana sigue siendo poco frecuente y requiere contacto estrecho en espacios cerrados.

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