Nuevos hallazgos en el asesinato de una madre y sus hijos en Florida: revelan llamada previa al crimen

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Policía de Plant City investiga un trágico suceso, donde cuatro personas perdieron la vida de forma violenta.

De acuerdo con medios locales, las víctimas incluyen a una madre de 28 años, sus dos hijos de 4 meses y 4 años de edad, y la abuela de los menores, una mujer de 55 años.

Los cuerpos fueron hallados en dos viviendas distintas de la localidad, el pasado domingo 3 de mayo. Hasta el momento, la policía confirmó que no hay ningún sospechoso bajo custodia ni se identificó a un responsable directo por estos crímenes.

¿Qué ocurrió?

El domingo por la mañana, los oficiales acudieron primero a una casa en la cuadra 300 de West Tever Street. En ese lugar encontraron a los dos niños fallecidos por heridas de bala.

La madre aún tenía signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia, pero murió poco después de ser trasladada al hospital.

Posteriormente, la investigación llevó a los agentes a una segunda ubicación en la cuadra 900 de North Burton Street. Allí localizaron el cuerpo de la abuela, quien también presentaba impactos de bala. Los investigadores creen que algunas de las víctimas pudieron haberse desplazado a pie entre ambas casas durante la mañana del crimen.

Nuevos detalles de la investigación

Un dato clave que manejan las autoridades es un incidente reportado apenas dos días antes de los asesinatos. La policía acudió a una vivienda cercana por una llamada de violencia doméstica que involucraba a la pareja. Según los reportes, se trató de una discusión verbal motivada por una supuesta infidelidad.

Tras ese altercado, la mujer decidió abandonar la casa en compañía de sus hijos para buscar refugio. Los investigadores intentan determinar si existe una conexión directa entre este episodio de violencia y el ataque posterior que acabó con la vida de toda la familia.

Petición a la comunidad

El Departamento de Policía de Plant City solicitó la colaboración de los residentes que vivan cerca de las calles afectadas. Se pedió a los vecinos revisar las grabaciones de sus cámaras de seguridad particulares en el horario comprendido entre las 5:30 a.m. y las 7:00 a.m. del domingo 3 de mayo.

El objetivo es detectar cualquier imagen que muestre a una mujer caminando con tres niños pequeños o cualquier movimiento sospechoso en la zona. Cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse con el departamento para ayudar a resolver el caso.

Visite nuestras secciones de: Internacionales y Sucesos

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube