Iban por cada urbanización de Baruta para asaltar: modus operandi

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Dos personas fueron capturadas por presuntamente protagonizar diversos asaltos en sectores residenciales del municipio Baruta, informó la Policía Municipal.

Según informó el reportero Román Camacho, los implicados en estos hechos fueron identificados como Joan Camacho y Giovanni José Estanga Pérez.

Durante el procedimiento policial, las autoridades incautaron una réplica de arma de fuego y una motocicleta, elementos que eran utilizados para realizar las actividades ilícitas en la jurisdicción.

La información indica que los hechos más recientes se registraron el pasado 12 de abril, cuando los sujetos abordaron a varias personas para despojarlas de sus pertenencias, específicamente teléfonos celulares y joyas de oro.

El primer incidente ocurrió en la urbanización San Luis. Pocos minutos después, los mismos individuos ejecutaron un segundo robo en la urbanización Santa Fe, precisó Camacho.

Informe sobre el modus operandi

El director de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir, detalló el método empleado por los detenidos para abordar a los ciudadanos. La estrategia consistía en recorrer las calles del municipio en motocicleta para identificar a personas vulnerables.

Agregó que los sujetos se trasladaban en motocicleta e iban urbanización por urbanización buscando posibles víctimas y que el objetivo principal eran mujeres que estuvieran saliendo de sus edificios; las abordaban de forma violenta, simulando esgrimir un arma de fuego para solicitarles sus pertenencias, especialmente teléfonos y cadenas".

La captura fue ejecutada por la brigada motorizada de Polibaruta tras un despliegue de seguridad derivado de dos semanas de investigaciones de campo. Además de los hechos de abril, los sujetos estaban bajo seguimiento por un robo reportado en la urbanización Alto Prado durante el mes de diciembre.

Asimismo, el informe policial señaló que ambos ciudadanos operaban con vestimenta y cascos de color negro, y fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

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