Se hacía pasar por niño de 11 años en Snapchat: Cicpc detiene a Kleiver Salazar

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Un hombre de 29 años de edad resultó detenido tras comprobarse su presunta vinculación en un grave caso de grooming y ciberacoso en perjuicio de una menor de tan solo 11 años de edad.

El procedimiento lo llevaron a cabo funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Anzoátegui.

Douglas Rico, director del Cicpc, reveló que la captura fue ejecutada por sabuesos de la Delegación Municipal Barcelona.

El modus operandi: Identidad falsa en Snapchat

El detenido quedó identificado por las autoridades policiales como Kleiver Rafael Salazar Salazar.

De acuerdo con el informe, Salazar utilizaba la plataforma de mensajería Snapchat como vía de captación.

Con el objetivo de ganar la confianza de la víctima, el individuo creó un perfil falso bajo la simulación de ser un joven de 11 años.

Por lo que, tras establecer una interacción constante y valerse de la vulnerabilidad de la menor, procedió a solicitarle reiteradamente el envío de material fotográfico de carácter íntimo.

Expertos del área de delitos informáticos lograron rastrear al delincuente.

El caso quedó a la disposición de las fiscalías competentes del Ministerio Público.

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