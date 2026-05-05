Nuevos detalles sobre el asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores: su suegra habría revelado en una carta el motivo del crimen

Suscríbete a nuestros canales

Las investigaciones sobre el homicidio de la modelo Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, habrían revelado un nuevo detalle sobre el verdadero motivo por el cual su suegra, Erika María Herrera, habría decidido asesinarla.

El crimen se registró en un apartamento de Polanco, en la Ciudad de México el pasado 15 de abril. Ahora, se conoció sobre una supuesta carta que revelaría el posible motivo detrás del ataque.

De acuerdo con reportes del caso, la acusada le disparó a su nuera cuando la joven se encontraba en su vivienda junto a su pareja y su bebé. Cámaras de seguridad captaron momentos previos al ataque.

En los audiovisuales se pudo observar una discusión entre ambas mujeres antes de que se escucharan detonaciones de arma de fuego.

Revelan presunto motivo detrás del asesinato de Carolina Flores

Ahora, tras la detención de la sospechosa en Caracas, hasta donde huyó para evadir la ley, comenzó a difundirse una supuesta carta atribuida a la suegra, en la que se sugiere un posible trasfondo emocional del crimen.

El documento, que no ha sido confirmado oficialmente por autoridades, indicaría que Erika María no tendría una buena relación con la exreina de belleza.

“Sentía que había perdido todo porque antes de ella éramos felices. No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar, era como darle cinturonazos pero por Dios que se disparó sola y llegó un momento que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando”, dicta el escrito.

"Cuando me preguntaste qué había hecho, solo castigarla por grosera y ‘mamona’ pero no para hacerle daño, yo tenía el arma para protegerme y eso hice”, añadió, de acuerdo con la publicación de El Heraldo de México.

¿De dónde salió la supuesta carta de Erika María?

La difusión de esta carta surgió a partir de una publicación en redes sociales realizada por la cuenta identificada como “La Parcerita Postin”. En la captura que circula, el usuario aseguró que se trata de palabras de Erika María. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la autenticidad de estos textos.

De acuerdo con lo que se menciona en esa misma publicación, la información habría sido obtenida del teléfono celular de la mujer, en el cual, presuntamente, guardaba cartas en notas de texto que enviaba a su hijo, sin que él respondiera.

Las autoridades no han validado públicamente estos contenidos ni han detallado si forman parte de la investigación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube