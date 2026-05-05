Asistente de autobús escolar agredió sexualmente a niños con autismo: “es una amenaza para los más vulnerables”

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Un hombre de 69 años de edad, quien trabajaba como asistente de un autobús escolar, enfrenta múltiples cargos tras ser acusado por su presunta responsabilidad en el abuso sexual contra dos infantes con autismo.

El sospechoso está identificado como Federico Nicasio Genao, quien habría cometido las agresiones contra los menores de edad en Nueva Jersey.

Auxiliar de autobús escolar abisó de niños con autismo

Genao, quien se desempeñaba como asistente en un autobús escolar en Paterson, aparentemente, tuvo como objetivo a las víctimas adolescentes que viajaban en su vehículo.

Según las autoridades, uno de los infantes agredidos no tiene capacidad verbal.

Inicialmente, el sospechoso quedó detenido y permanece recluido en la Cárcel del condado Essex, publicó PIX11 News.

“Las acusaciones en este caso representan una profunda traición a la confianza y una amenaza directa a la seguridad de nuestros residentes más vulnerables”, declaró William Daniel, fiscal del condado Union.

“Si bien hemos logrado efectuar una detención, nuestra investigación sigue muy activa mientras trabajamos para garantizar que cada individuo afectado por estos actos sea escuchado y reciba apoyo”, añadió el funcionario.

Asistente de autobús condenada en Colorado por abuso contra infantes con autismo

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Un caso similar se reportó el pasado mes de marzo en Colorado, cuando una mujer, asistente de autobús escolar, fue acusada por el abuso contra estudiantes con necesidades especiales.

Por tales acciones, el acusado quedó sentenciado a una pena de cuatro años y medio en una prisión federal.

La ciudadana, Kiara Jones, se declaró culpable por más de 12 cargos de abuso y maltratos, luego de que la evidencia demostrara que la mujer golpeó a varios niños con autismo y sin capacidad verbal.

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