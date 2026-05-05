Rescatan a comerciantes venezolanos secuestrados por peligrosa banda criminal: hay 17 detenidos

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Autoridades de la Policía Nacional del Perú rescataron a dos ciudadanos venezolanos quienes habían sido capturados como rehenes por una peligrosa organización criminal.

El operativo se realizó en una casa del distrito de Los Olivos, en la ciudad de Lima, en la cual operaban los integrantes de la banda criminal conocida como “Los Temibles de Santa Luisa”.

Durante el procedimiento, los funcionarios detuvieron a 17 presuntos integrantes de la banda.

Rescatan a comerciantes venezolanos

Las autoridades revelaron que los venezolanos secuestrados serían pequeños comerciantes. Ambos estaban en el cuarto piso del inmueble intervenido.

Mientras estaban cautivos, los criminales grababan a los rehenes mientras los amenazaban con armas, con el fin de presionar a sus familiares para que pagaran el rescate que se les exigía.

La desarticulación de esta peligrosa organización criminal fue posible tras un prolongado trabajo de inteligencia policial, reseñó Panamericana.

Desmantelan banda de "Los Temibles de Santa Luisa"

Se pudo conocer que “Los Temibles de Santa Luisa” se dedicaban al secuestro, extorsión, asaltos, tráfico ilícito de drogas y uso de explosivos en el área de Lima Norte.

Entre los 17 sospechosos intervenidos, hay 14 extranjeros, un ciudadano peruano y dos menores de edad.

El organismo de seguridad peruano detalló que durante la operación se incautaron explosivos tipo emulsión, equipos celulares, cuadernos con registros de cobro extorsivo y se decomisaron sustancias ilícitas, además de cinco vehículos.

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