Tiroteo en casa de playa de Oklahoma deja múltiples víctimas: autoridades revelan cómo ocurrieron los hechos

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Un tiroteo que se registró durante una fiesta en una casa de playa terminó con 13 personas heridas.

El hecho ocurrió el domingo, cerca de Oklahoma City, en Oklahoma (EEUU). Las autoridades locales recibieron múltiples reportes sobre disparos durante una reunión de varios jóvenes cerca del lago Arcadia, cerca de las 9:00 de la noche.

La portavoz de la policía de Edmond, Oklahoma, Emily Ward, señaló que aún no se han realizado arrestos.

Trasladan a 13 heridos a hospitales tras tiroteo en el lago

“Esta es obviamente una situación muy aterradora y entendemos la preocupación de la población y de los involucrados y estamos trabajando extremadamente duro para encontrar a los sospechosos”, afirmó la funcionaria.

“Estamos por toda el área metropolitana hablando con víctimas y testigos”, dijo Ward tras el tiroteo.

Ward detalló que 10 personas fueron trasladadas hasta hospitales, mientras que otras acudieron por su cuenta. La policía indicó que las víctimas se encontraban en “diversas condiciones”.

Diez personas fueron ingresadas al Integris Health Baptist Medical Center en Oklahoma City y tres estaban en el Integris Health Edmond Hospital hasta la mañana de este lunes, de acuerdo con la publicación de Boston Herald.

Tiroteo en medio de festival "Sunday Funday"

De acuerdo con información publicada en las redes sociales, el tiroteo se registró en medio de un evento llamado Sunday Funday, cerca del lago.

El lago Arcadia se ubica unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, en el suburbio de Edmond, una ciudad de unos 100 mil habitantes.

Es un embalse artificial utilizado para el control de inundaciones que también sirve como un lugar recreativo popular donde pescar, dar paseos en bote, hacer picnics y acampar.

Hace cuarenta años, Edmond registró uno de los tiroteos en el lugar de trabajo más mortales en la historia de Estados Unidos. El 20 de agosto de 1986, el trabajador postal Patrick Sherrill disparó contra 20 compañeros de trabajo y mató a 14 de ellos, luego se suicidó.

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