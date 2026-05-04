Lo asesinaron mientras trabajaba en su vehículo: sicario tirotea a joven venezolano

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Un joven trabajador venezolano fue asesinado a tiros por un presunto sicario, cuando se encontraba a pocos metros de una lavandería.

El incidente se registró en el distrito de Ate, en la ciudad de Lima, Perú. La víctima quedó identificada como Yorvis Ferrer Gonzáles, de acuerdo con el reporte de Perú21.

Lo tiroteaban cuando buscaba mercancía en un local comercial

Se pudo conocer que el conductor fue atacado durante el día en la vía pública de Mirones Bajo y trasladado de emergencia al Hospital Loayza.

El crimen ocurrió cuando el joven de 23 años se encontraba en el sitio para retirar una mercadería frente al local industrial, ubicado en la vía auxiliar de la Vía de Circunvalación.

De acuerdo con testigos, los atacantes llegaron a pie, dispararon directamente contra la víctima y luego huyeron a bordo de una motocicleta.

Comerciantes habían recibido amenazas antes de la muerte del venezolano

Los vecinos de la zona indicaron que el dueño del negocio había recibido amenazas en días anteriores al violento ataque.

Asimismo, señalaron que la víctima murió de manera inmediata en el sitio, sin posibilidad de recibir auxilio.

Tras el asesinato, residentes del sector expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad y solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje en la zona.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

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