Le dispararon frente a la estación del Metro de Bello Monte: esto se sabe sobre la víctima

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Un hecho violento se registró durante la noche del pasado sábado, 2 de mayo, en las adyacencias de la estación Bello Monte del Metro de Caracas.

De acuerdo con el reporte realizado por el periodista Darvinson Rojas, una persona resultó herida tras recibir un impacto de bala en plena vía pública.

El suceso ocurrió en jurisdicción del municipio Baruta, en el estado Miranda, generando alarma entre los transeúntes y residentes de la zona.

¿Qué se conoce sobre la víctima?

Comisiones de la Policía Municipal de Baruta y funcionarios de Protección Civil Baruta llegaron al sitio para prestar los primeros auxilios.

El herido fue trasladado de urgencia en una ambulancia para recibir atención médica especializada. Mientras tanto, patrullas de Polibaruta establecieron un perímetro de seguridad para preservar las evidencias en la escena.

Investigación en curso

Hasta el momento, la información sobre el estado de salud y la identidad de la persona afectada se maneja de manera extraoficial. No se han brindado detalles sobre la gravedad de la lesión ni se conoce el motivo que originó el ataque armado.

De acuerdo con lo reportó, los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar los responsables del crimen.

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