¿Vives en Miami-Dade? No abras este mensaje de texto de infracción de tránsito: llega a tu celular desde este número

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Una nueva modalidad de estafa mediante mensajería de texto está circulando en el condado de Miami-Dade, según informaron las autoridades locales este 2 de mayo. Los residentes han reportado la recepción masiva de mensajes que alegan la existencia de infracciones de tránsito pendientes y advierten que, de no realizar el pago inmediato a través de un enlace proporcionado, se procederá a la revocación de la licencia de conducir u otros documentos oficiales. El objetivo de los ciberdelincuentes es sustraer fondos de las víctimas y obtener información bancaria para realizar retiros no autorizados en el futuro.

Características del fraude digital

El esquema de la estafa utiliza tanto números con prefijos locales de Miami-Dade (305 y 786) como números de origen internacional para contactar a las potenciales víctimas.

Contenido del mensaje : El texto común notifica un balance pendiente por una supuesta multa y adjunta un link para gestionar el pago .

: El texto común notifica un balance pendiente por una . Acción recomendada : Juan Fernández Barquín, secretario de cortes y contralor de Miami-Dade, insta a la ciudadanía a no hacer clic en los enlaces recibidos , ya que estos sitios son utilizados por hackers para el robo de información personal.

: Juan Fernández Barquín, secretario de cortes y contralor de Miami-Dade, insta a la ciudadanía a , ya que estos sitios son utilizados por hackers para el robo de información personal. Reporte técnico: Los sistemas operativos Android y Apple permiten a los usuarios marcar estos mensajes como spam directamente desde sus dispositivos.

Canales oficiales de notificación

Las autoridades del sur de Florida reiteraron que las agencias gubernamentales no utilizan mensajes de texto ni enlaces digitales para notificar deudas o trámites pendientes.

Correo regular : Las multas reales se notifican mediante cartas enviadas por correo postal , las cuales detallan el número de la infracción, la fecha y el lugar de la audiencia correspondiente.

: Las , las cuales detallan el número de la infracción, la fecha y el lugar de la audiencia correspondiente. Herramientas de verificación : Los ciudadanos pueden consultar el estatus de su licencia en el portal web oficial de las cortes de Miami-Dade.

: Los ciudadanos pueden consultar el estatus de su licencia en el portal web oficial de las cortes de Miami-Dade. Aplicación móvil: Se recomienda el uso de la aplicación Miami-Dade Clerk of Courts, donde los usuarios pueden crear un perfil con su placa y licencia para recibir notificaciones legítimas de cualquier proceso legal o multa activa.

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