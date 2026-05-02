Accidente en Macarao: tres lesionados por colisión entre vehículo y moto

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Una colisión entre un vehículo y una motocicleta dejó un saldo de tres personas heridas en el sector Ruiz Pineda de la parroquia Macarao, en Caracas.

La información la dio a conocer el comandante de los Bomberos, Pablo Palacioes, en sus canales oficiales, precisando que los lesionados recibieron atención inmediata en el lugar del incidente para su posterior traslado a un centro asistencial.

Detalló que los equipos de emergencia estabilizaron a tres ciudadanos que presentaron diversas heridas de consideración:

Joven de 21 años (Masculino): Presentó traumatismos en los miembros inferiores derecho e izquierdo, además de laceraciones a nivel facial.

Joven de 21 años (Femenina): Registró traumatismos en ambos miembros inferiores y heridas en el rostro.

Ciudadana de 32 años: Presentó el cuadro de mayor gravedad con un traumatismo a nivel frontal con exposición ósea.

Traslado al centro asistencial

Una vez estabilizados en el sitio del accidente, los tres heridos fueron trasladados en un vehículo particular hacia el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño para recibir la atención médica especializada requerida por sus lesiones.