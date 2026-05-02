Se grabó mientras abusaba de sus pacientes: aparecen nuevas víctimas de médico sentenciado por agresiones sexuales

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Un médico neoyorquino, sentenciado por drogar y agredir sexualmente a siete mujeres en un hospital y en su propio domicilio y de filmar tales agresiones, habría abusado de una paciente que se encontraba conectada a un soporte vital. La paciente falleció posteriormente.

Las investigaciones sobre el caso de Zhi Alan Cheng, residente de Queens (Nueva York), revelaron que la mujer de 47 años se hallaba moribunda en el New York-Presbyterian Queens Hospital en mayo de 2022, cuando el doctor se grabó mientras la tocaba de manera indebida.

En 2023, Cheng fue acusado de drogar y agredir sexualmente a varias mujeres, incluidas sus propias pacientes y otras que contactó por Internet.

Aparecen nuevas víctimas del doctor

En junio de 2025, se declaró culpable de cuatro cargos de violación y tres cargos de abuso sexual. Luego, en agosto de ese año, fue sentenciado a cumplir una pena de 24 años de prisión y 10 años de supervisión tras su salida en libertad.

“Se grabó a sí mismo agrediendo sexualmente a la mujer, quien se encontraba inconsciente, conectada a un respirador artificial y a una sonda de alimentación, y próxima al final de su vida”, declaró el abogado Nicholas Liakas, cuya firma demandó al hospital de Flushing en 2023, en nombre de cuatro víctimas.

Tras el fallecimiento de esta paciente, su familia desistió de su demanda, por el deseo de preservar su privacidad, explicó Liakas.

No obstante, su firma legal aun exige que el hospital responda ante los aberrantes actos y que se realice una investigación exhaustiva para determinar el verdadero alcance de los crímenes cometidos.

Otra de las víctimas fue una joven de 19 años que se encontraba hospitalizada para someterse a una extirpación de la vesícula biliar. De acuerdo con los documentos judiciales, la paciente fue presuntamente manoseada por Cheng en junio de 2021.

El médico entró a escondidas en su habitación y le dijo a la paciente que era un médico especialista en el estómago, antes de inyectar una sustancia en su vía intravenosa.

Cheng también grabó esa agresión, según revelaron los documentos. El doctor permaneció en la habitación durante 19 minutos.

Abusó de varias mujeres en el New York-Presbyterian Queens Hospital

Otra mujer, madre de cuatro, hijos relató al New York Post que estaba en el hospital para un procedimiento de rutina en 2021, cuando despertó y descubrió que Cheng la tocaba en sus partes íntimas.

Cuatro víctimas figuraban bajo el seudónimo de “Jane Doe” en demandas separadas presentadas en 2023 ante el Tribunal Supremo de Queens contra el médico, el hospital y sus empleados. Los casos siguen en curso, reseñó El Diario NY.

Una portavoz del hospital calificó los crímenes de “atroces” y afirmó que el personal “lamenta profundamente todo lo que las víctimas y sus familias han tenido que soportar”.

Aseguró que “hemos colaborado estrechamente con las fuerzas del orden y con la Oficina del Fiscal de Distrito para hacer avanzar esta investigación y garantizar que se haga justicia”, dice el comunicado.

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