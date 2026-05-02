Hallan el cuerpo de un hombre en plena vía: Cpbez detiene al agresor

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Efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) dieron a conocer por medio de su perfil oficial en la red social de Instragram que llevaron a cabo el arresto de un ciudadano vinculado por una muerte violenta en el municipio Machiques de Perijá. Dentro de este contexto, el incidente ocurrió cerca de la Plaza Bolívar, sitio donde posteriormente las autoridades estatales hallaron el cadáver de la víctima con rastros de agresión física.



Es importante destacar que tras un reporte al sistema Ven 911, los oficiales de dicha organización iniciaron un despliegue inmediato que permitió la captura del agresor, identificado como Wilmer Enrique Nava González, de 24 años de edad. En este sentido, de acuerdo con las indagaciones preliminares, ambos hombres ingirieron bebidas alcohólicas durante varias horas hasta que una discusión desencadenó el ataque fatal.



Por su parte, la policía remitió al sujeto al Centro de Coordinación Policial de la zona. Actualmente, el caso reposa en la Fiscalía 20 del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

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