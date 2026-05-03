Capturan infraganti a un hombre por abuso sexual en Barinas

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Autoridades del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), del estado Barinas, lograron la captura infraganti de un hombre por abuso sexual.

A través de sus redes sociales, el CPNB de Barinas brindó los detalles del caso y lo que se incautó como parte de la evidencia.

Captura ingraganti

De acuerdo con el reporte de la División Contra la Delicuencia Organizada de Barinas, lograron la detención del sujeto durante un operativo policial en el municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas.

Asimismo, señala que se trata de un hombre de 40 años de edad, quien fue aprehendido infraganti durante el operativo de la PNB. Agrega que se le incautó como evidencia un teléfono celular.

Adicionalmente, resalta el informe que el operativo se llevó a cabo tras recibir varias denuncias de la directiva del C.E. Manuelita Sáenz en el sector La Galera de Santa Bárbara.

Finalmente, asegura que el caso quedó a la orden del Ministerio Público, siguiendo las normativas de la LOPNNA y el Código Penal.

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