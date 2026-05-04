Incendio en Bello Monte este domingo: evacúan a más de 20 personas

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Durante la tarde de este domingo se registró un incedio estructural en Bello Monte, obligando a evacuar a más de 20 personas de forma preventiva.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, hizo uso de sus canales de información para revelar detalles del siniestro.

Incendio en Bello Monte

De acuerdo con l ainformación proporcionada por Palacios el incendio tuvo lugar específicamente en el piso 01 del edificio Cleopatra, ubicado en la avenida Miguel Ángel de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el municpio Baruta del estado Miranda.

Asimismo, señala que el origen de las llamas provenía de una habitación de medidasd 4x4, motivo por el que evacuaron a más de 20 personas de forma preventiva y a un canino.

Evacuación en Bello Monte

En este sentido, indica Palacios, que un total de 25 personas y un canino fueron deshalojadas como una medida de prevención, para que los efectivos del CBC extinguieran el incendio.

Adicionalmente, el comandante general del CBC indicó que los efectivos bomberiles se quedaron en el lugar del siniestro ejecutando labores de refrescamiento, y que se activó al investigador e inspector de Riesgos Especiales del CBC.

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