Autoridades venezolanas detienen a sospechoso del caso "Magic DJ"

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Una brigada especial de la Unidad Contra el Terrorismo en el estado Carabobo capturó recientemente al ciudadano de origen colombiano Jaenfranco Nolasco Corona Castillo debido a que las autoridades de Colombia solicitaron su detención por su posible relación con un suceso ocurrido en el año 2022.



En este sentido, el caso involucra a Marcela Graciano, una artista de música electrónica conocida como "Magic DJ". Por su parte, Graciano trabajó por última vez en un evento el 15 de mayo de 2022. Sin embargo, tras varios días sin contacto, su padre acudió a una vivienda en el barrio El Rosario, municipio de Itagüí, donde halló sus restos.

Foto: Infobae



Desde el inicio de las investigaciones, la policía centró su atención en un ciudadano extranjero apodado "El Chamito". Dentro de este contexto, dicho hombre alquilaba una habitación en la residencia de la víctima y abandonó el lugar sin dejar rastro poco después de los hechos. El suceso causó una profunda conmoción en la ciudad de Medellín.

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