Explotaban a mujeres venezolanas en hostales y discotecas: caen 25 integrantes de bandas criminales

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Autoridades de Perú detuvieron a 25 presuntos delincuentes vinculados con una red de trata y explotación de mujeres colombianas y venezolanas.

La captura de los implicados se realizó como parte de un operativo realizado en ocho regiones de ese país.

El Ministerio Público peruano indicó que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada logró la detención judicial preliminar de los acusados, presuntamente vinculados con las redes de trata de personas y explotación sexual “Hijos de Dios” y “Tren del Llano”.

Explotaban a mujeres venezolanas y colombianas

De acuerdo con las investigaciones, las redes criminales operaban en el país desde junio de 2023 y se encargaban del traslado a Perú de mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana.

Las víctimas eran trasladadas a hostales, discotecas y clubes nocturnos a las que se les cobraba entre 15.000 y 20.000 soles (4.250 y 5.665 dólares) por conceptos de viaje, alimentación y consolidación de “plazas” para luego explotarlas sexualmente.

La Fiscalía precisó que en la operación se detuvo a Glorimar Gómez y a Hender Montilla, señalados por las autoridades peruanas como los cabecillas del Tren del Llano e Hijos de Dios, respectivamente.

“Estas organizaciones, así mismo, se estructuraban con roles específicos de multadores (sancionadores económicos), seguridad en los locales, administradores, controles y vigilancia de las víctimas, entre otros”, detalló la información citada por Perú21.

Operaban en distintas regiones de Perú

La operación estuvo a cargo del fiscal provincial César Augusto Changa y contó con la participación de más de cincuenta fiscales, así como de agentes policiales, que allanaron 39 inmuebles en las regiones de Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas.

Las autoridades peruanas incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos como evidencia para las investigaciones, que comprenden la presunta comisión de delitos como trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio, entre otros.

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