“Quería que los tres fuéramos con Dios juntos”: mujer mató a sus hijos para evitar que su exesposo se quedara con la custodia

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Una mujer de 49 años de edad confesó haber asesinado a sus hijos, como una medida desesperada para evitar que el padre de los menores se quedara con su custodia.

Janette MacAusland está acusada por el asesinato de sus hijos de 6 y 7 años de edad, en Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos.

Autoridades localizaron los cuerpos de los menores dentro de su vivienda el pasado viernes 24 de abril. La mujer huyó hacia Vermont, donde confesó el crimen a familiares y la policía.

Trató de quitase la vida tras asesinar a sus hijos

De acuerdo con la Policía de Wellesley y la Policía Estatal de Massachusetts, los cuerpos de Kai MacAusland, de 7 años, y Ella MacAusland, de 6, fueron hallados dentro de una vivienda. Luego de que la sospechosa escapara, autoridades de Bennington, Vermont, alertaron sobre una mujer “sumamente perturbada”, quien llegó a la casa de un familiar con una lesión visible en el cuello.

El medio local NewsCenter 5 informó que la mujer llegó al domicilio de su tía en Vermont en estado de crisis, su estado generó preocupación y sus parientes llamaron a la policía.

Agentes policiales acudieron al domicilio familiar de Massachusetts y encontraron a los niños muertos dentro sobre una cama. Janette MacAusland confesó el crimen a un oficial cuando este le preguntó dónde estaban sus hijos.

Además, la tía de la acusada declaró a las autoridades que la mujer le confesó haber asesinado a los menores. “Le pregunté dónde estaban sus hijos y me dijo que los había matado”, dijo.

La acusada confesó a policías de Vermont que estranguló a sus hijos antes de intentar suicidarse. “Quería que los tres fuéramos con Dios juntos, pero no funcionó”, reveló la madre.

Enfrentaba una batalla legal por la custodia de los infantes

Las autoridades también informaron que la acusada presentaba una profunda herida en el cuello al momento de ser localizada en Vermont, situación que reforzó la hipótesis de un intento de suicidio posterior al crimen.

Janette MacAusland aceptó regresar a Massachusetts para enfrentar el proceso judicial.

Documentos judiciales citados por medios estadounidenses señalaron que Janette MacAusland y su esposo, Samuel MacAusland, atravesaban un proceso de divorcio y una disputa por la custodia de los menores.

Las autoridades consideran que este conflicto familiar forma parte del contexto previo al doble homicidio, hasta ahora, no se ha informado oficialmente si existían denuncias previas o antecedentes de violencia dentro del entorno familiar.

La acusada permanece detenida en el Marble Valley Regional Correctional Facility mientras se coordina su traslado hacia Massachusetts, su abogado declaró que la mujer decidió responder “lo antes posible” ante las acusaciones en su estado de origen.

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