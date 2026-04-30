Desfalcó más de $680.000 bajo esquema piramidal: cae venezolano buscado por Interpol

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Agentes de la Policía Nacional de España ejecutaron la captura de un venezolano buscado por Interpol, señalado como principal responsable de una estafa millonaria.

De acuerdo con el reporte de medios locales, la aprehensión se registró en la ciudad de Vigo.

Según reporte de la policía, sobre el venezolano pesaba una notificación roja; es señalado por los delitos de estafa calificada y asociación para delinquir.

Venezolano desfalcó más de $680.000 bajo esquema piramidal

Según las investigaciones abiertas en Venezuela, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025.

El detenido de quien no revelaron la identidad lideraba una red que despojó a sus víctimas de grandes sumas de dinero.

En un solo caso documentado, el perjuicio económico supera los 637.000 euros, una cifra que se traduce en aproximadamente 684.000 dólares.

Este venezolano presuntamente utilizaba una supuesta empresa de logística como anzuelo para captar inversionistas y empresarios.

Las autoridades detallaron que el método de engaño era similar a un esquema piramidal donde ofrecía operaciones comerciales que nunca llegaban a concretarse y utilizaba los nuevos capitales captados para sostener la apariencia de éxito de sus negocios fantasma.

El sospechoso habría sido localizado mientras se hospedaba en un hotel de Vigo y tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su arresto y posterior traslado a Madrid, donde se iniciará el proceso judicial para su posible extradición a Venezuela.

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