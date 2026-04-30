Caen tres venezolanos por el secuestro de un empresario: así avanza el proceso legal

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Tres ciudadanos venezolanos y uno chileno serán formalizados en la jornada de este jueves, 30 de abril, por su vinculación con el secuestro de un empresario en Chile.

La víctima del secuestro fue el empresario ferretero Jorge Vera, quien fue liberado durante la madrugada de este miércoles.

Los detenidos fueron trasladados desde el cuartel de la BIPE Antisecuestros de Ñuñoa hasta el Centro de Justicia, para su audiencia.

Tres venezolanos formalizados por secuestro de empresario

Los imputados son tres ciudadanos venezolanos, de entre 31 y 33 años, y un chileno de 40 años.

Dos de los extranjeros fueron capturados en la comuna de Cerro Navia, mientras que el ciudadano chileno y el tercer venezolano fueron detenidos en Iquique.

Según declaró el fiscal coordinador ECOH, Héctor Barros, las calificaciones jurídicas serán confirmadas en la audiencia, debido a que, hasta este miércoles, existían evidencias en proceso de revisión. No obstante, enfrentarán a la justicia por el delito de secuestro.

Pagan cifra millonaria por libertad de la víctima

Asimismo, el persecutor se abstuvo de ofrecer detalles sobre las negociaciones previas a la liberación de la víctima, secuestrada originalmente en San Miguel. El funcionario argumentó que se trata de un trabajo interno que realiza el Ministerio Público en conjunto con la policía.

Sin embargo, durante la última jornada trascendió que se habría pagado una cifra cercana a los $50 millones de pesos.

Durante la mañana del miércoles el director de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó la aprehensión de los involucrados y agradeció la colaboración internacional de la Policía Nacional de Colombia.

Cerna precisó que los extranjeros detenidos se encuentran en situación irregular en el país.

Además, reportó que el hallazgo de un vehículo quemado en Colina permitió dar con el paradero de la víctima, quien fue encontrada con vida a pocos kilómetros del lugar, reseñó BioBioChile.

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