Asesina de Carolina Flores se escondía en lujoso apartamento de Caracas: esto reveló la investigación

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Tras asesinar a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, Erika María Guadalupe Herrera Coriand huyó hacia Venezuela y se resguardó en la urbanización El Cigarral, municipio El Hatillo, conocida como una de las zonas más exclusivas y resguardadas de Caracas, con el objetivo de evadir a la justicia.

La acusada fue localizada en un departamento de lujo en el edificio Parque Alegre, donde, de acuerdo con El Mañana, la prófuga intentaba pasar desapercibida.

El complejo es reconocido por su seguridad, mantenimiento y las vistas panorámicas que ofrece hacia las zonas montañosas del sureste de la capital. Las imágenes filtradas del inmueble revelaron que contaba interiores con pisos de mármol, techos de doble altura y áreas comunes que incluyen gimnasio privado, alberca y salones de eventos.

El lujoso apartamento donde se escondía la asesina de Carolina Flores

El costo de una vivienda de tales características en Caracas se estima entre los 80 mil y 250 mil dólares, de acuerdo con las dimensiones del apartamento.

En cuanto al arrendamiento, una propiedad en esta zona puede alcanzar rentas mensuales de entre los 600 y 1.200 dólares.

El Cigarral se posiciona como una de las urbanizaciones más seguras del Área Metropolitana.

Sus principales fortalezas incluyen, de acuerdo con la investigación:

Protección y conectividad: Entorno de fácil acceso que integra sistemas de vigilancia privada para mayor tranquilidad.

Conveniencia urbana: Ubicación privilegiada a pocos minutos de la oferta comercial, escolar y de servicios de La Boyera y el pueblo de El Hatillo.

Espacios verdes: Hogar del Parque El Cigarral, un espacio emblemático diseñado para el esparcimiento y la cultura.

Inicia proceso de extradición de Erika Herrera Coriand

En un operativo coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se logró la captura de Erika María, presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores en México.

La detención ocurrió en el edificio Parque Alegre, donde la sospechosa permanecía oculta desde el 16 de abril.

Según los reportes, la mujer huyó de México tras el crimen en Polanco e ingresó a Venezuela antes de que se emitiera la ficha roja de Interpol, lo que le facilitó el alquiler del inmueble.

Tras confirmarse su localización mediante labores de inteligencia, la Fiscalía de la Ciudad de México inició formalmente el proceso de extradición.

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