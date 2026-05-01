Joven asesina a cuatro integrantes de una familia: manipuló a su novia para que lo dejara entrar en la vivienda

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Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su vivienda, presuntamente, por el exnovio de una jovencita, quien figura entre las víctimas.

El macabro crimen se registró la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En medio de las investigaciones, resultó detenido un joven identificado como Emiliano “N”.

El hecho ocurrió en un domicilio de la colonia Nueva Santa María, donde las víctimas fueron localizadas sin vida y con signos de violencia.

Se aprovechó de la confianza de la joven para entrar en su vivienda

Los funcionarios encargados de la investigación confirmaron que no existían señales de ingreso forzado al inmueble, lo que abrió la hipótesis de que las víctimas conocían a su agresor.

Se pudo conocer que Emiliano “N” habría sido novio de Valentina, una de las víctimas de 16 años. Ambos se habrían conocido en la escuela y mantenido una relación sentimental previa, la cual era rechazada por los padres de la menor, debido al comportamiento violento del joven.

Ese vínculo habría sido clave para que el presunto responsable pudiera ingresar al domicilio sin generar sospechas. Se aprovechó de la confianza previa con la adolescente para ingresar a la casa.

Asesinan a cuatro integrantes de la familia

Dentro del domicilio se hallaron los cuerpos de Alejandra Barrios Galván, Omar Cejudo Nava y sus hijas Valentina y Romina, de 12 años. Todos presentaban signos de violencia, lo que confirmó la gravedad del ataque.

Las autoridades descartaron inicialmente la hipótesis de robo como móvil principal, debido a que el inmueble no presentaba signos de allanamiento ni desorden significativo que indicara un hurto común.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo que derivó en la detención de cuatro personas, incluido Emiliano “N”. Los detenidos viajaban a bordo de una camioneta con reporte de robo.

Red criminal habría participado en el crimen

En su interior, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, varias dosis de droga y diversos objetos presuntamente sustraídos del domicilio de las víctimas.

Los hallazgos reforzaron la sospecha sobre la participación de más personas en el crimen y a la existencia de una red delictiva involucrada.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

No se descarta que el presunto agresor haya actuado con apoyo de otros implicados, lo que ampliaría el alcance del caso, reseñó El Mañana.

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