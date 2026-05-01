Se enfrentaron a las autoridades: mueren siete integrantes de peligrosa banda criminal en Guárico

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Siete delincuentes murieron durante una intervención realizada por organismos de seguridad en el estado Guárico.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el marco de un despliegue estratégico para combatir los grupos delictivos que operan en la región llanera, las autoridades se desplegaron este 30 de abril, en un operativo que terminó con un enfrentamiento entre los funcionarios y antisociales.

El procedimiento se realizó en el sector Cerro Grande de Tucupido, municipio José Félix Ribas, donde unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), CONAS, GNB y unidades de combate capital, realizaban labores intensivas de patrullaje e inteligencia.

Delincuentes dispararon contra los funcionarios

En medio de las operaciones, un grupo armado atacó a disparos a los funcionarios, acción que desencadenó un intercambio de fuego en el que perdieron la vida seis hombres y una mujer.

Entre los fallecidos, las autoridades lograron identificar a varios integrantes de la organización criminal, entre ellos:

Tirso José Rangel Arvelaiz, conocido como alias “Cara e’ Perro”.

Juan Gabriel González, alias “Tato”.

Gregori José Brizuela Rojas, alias “Calamardo”.

Ricardo Ranses González Mejías, alias “Tico Burguer”.

Manuel Alexander Arvelaiz, alias “Manuelito”.

Un hombre apodado “El Flaco” y una mujer conocida como “La India”, ambos aún por identificar plenamente.

Incautan arsenal del grupo criminal

Tras lo ocurrido, los funcionarios realizaron el peritaje en el sitio, logrando decomisar un importante arsenal que era utilizado por la banda para azotar la región. Entre las evidencias se incautaron tres fusiles de alto calibre, una pistola calibre 9 milímetros y una escopeta, tres granadas de fusil y una granada fragmentaria y 320 municiones de diversos calibres.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Comisiones de diversos organismos de seguridad se mantienen desplegadas en la zona.

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