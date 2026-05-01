Cae venezolano implicado en elaborado fraude piramidal: lo solicitaban por estafa de 600 mil euros

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Un ciudadano venezolano resultó detenido por su presunta vinculación con una estafa que supera los 637 mil euros.

La captura del acusado se realizó tras un operativo conjunto de cooperación internacional. Fueron los agentes de la Policía Nacional de España quienes se encargaron de su detención.

El venezolano quedó bajo custodia en la ciudad de Vigo, luego de que se conociera que era activamente buscado por las autoridades venezolanas por su presunta responsabilidad en la estafa.

Cae venezolano por elaborado fraude piramidal

La identidad del acusado no fue revelada por las autoridades españolas, en cumplimiento con los protocolos de seguridad. Sin embargo, se conoció que sobre el detenido pesaba una notificación roja de Interpol, emitida en noviembre de 2025.

El presunto estafador está solicitado por los delitos de estafa calificada y asociación para delinquir.

Las investigaciones indicaron que el sospechoso utilizaba una empresa de servicios logísticos como fachada para captar a sus víctimas.

El caso principal que derivó en la alerta internacional involucró el fraude directo contra un ciudadano por la cifra señalada de 637 mil euros. No obstante, las averiguaciones apuntarían a que el alcance del engaño es mucho mayor.

Así operaba el presunto estafador

Se presume que el detenido operaba bajo un esquema de entramado piramidal, afectando a múltiples víctimas mediante dinámicas de inversión fraudulentas y promesas de servicios que nunca se concretaron, reseñó El Regional del Zulia.

La captura se confirmó a principios del mes de abril en un establecimiento hotelero de Vigo.

Los investigadores locales confirmaron el individuo se alojaba en el lugar y verificaron la vigencia de la alerta internacional en la base de datos de Interpol. Posteriormente, procedieron con su identificación y arresto inmediato.

Tras ser trasladado a las dependencias policiales de la localidad, el sospechoso fue trasladado hasta Madrid, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para iniciar formalmente los trámites de su extradición hacia Venezuela.

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