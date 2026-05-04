Fatal accidente en puente Barragán de Barinas deja un fallecido: revelan posibles causas de la tragedia

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Al menos una persona falleció y otras dos resultaron gravemente heridas durante un accidente vial que se registró en el puente Barragán, en el estado Barinas.

De acuerdo con la publicación de Al Día con Barinas, el fatal incidente se registró en horas de la noche de este domingo, 3 de mayo, en el puente sobre la quebrada Barragán, cercana al sector Barinitas.

Falla de frenos sería la causa del accidente

Se pudo conocer que la posible causa del accidente vial sería una falla en el sistema de frenos del camión.

Aparentemente, la avería mecánica causó que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara.

El camión terminó por volcar en la vía y cayó en la quebrada. Tres personas viajaban a bordo del vehículo accidentado.

Tras el aparatoso choque, se reportó una persona fallecida y otras dos fuertemente lesionadas.

Organismos de seguridad y paramédicos se presentaron en el lugar de los hechos para atender la situación y brindar atención de emergencia a los heridos.

Segundo accidente en una semana

De acuerdo con medios locales, este sería el segundo accidente que se registró en la quebrada en menos de una semana.

Pocos días antes, un motorizado impactó su unidad contra un muro del puente y cayó hacia la quebrada en el sector Barragán del municipio Bolívar.

Al parecer, el conductor perdió el control de la motocicleta e impactó contra el borde de la estructura, lo que provocó su caída.

El hombre resultó herido y se desconoce su estado actual de salud.

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