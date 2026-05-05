Terror en Monagas: capturan a dos personas por maltratar a sus hijos con golpes y quemaduras

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios pertenecientes a la Delegación Municipal Maturín del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron dos personas en procedimientos distintos en el estado Monagas por agresiones físicas contra menores de edad en la parroquia Alto Los Godos del municipio Maturín.

De acuerdo con la información suministrada por el director general del cuerpo policial, Douglas Rico, los agentes ejecutaron dos procedimientos de carácter técnico-científico que permitieron la identificación y posterior captura de los responsables.

Detención por quemaduras

En el primer despliegue policial, los efectivos se trasladaron hasta la urbanización Nuevos Horizontes. En este lugar, se realizó la aprehensión de una mujer identificada como Naijobmarleth Del Carmen Núñez González, de 20 años de edad. Las investigaciones determinaron que la ciudadana habría agredido a su hijo de tres años.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando la madre, presuntamente en un ataque de ira, utilizó un utensilio de cocina para causarle lesiones físicas al niño. La información señala que la mujer arremetió contra su hijo de 3 años de edad, y le causó quemaduras con una cucharilla.

Agresión con objeto contundente en el sector La Lucha

El segundo procedimiento tuvo lugar en el sector La Lucha, ubicado dentro de la misma parroquia Alto Los Godos. En esta zona, los funcionarios capturaron a un hombre identificado como Danny José Piñango Fernández, de 48 años. Las autoridades señalaron que este ciudadano utilizó la violencia física contra su descendiente de siete años.

La información policial detalla que el hombre inició la agresión de manera manual y posteriormente escaló el nivel de violencia. Para reprender al menor, el sujeto le propinó varios golpes con sus manos, para después tomar un objeto contundente tipo tubo y continuar las agresiones.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube