Cicpc tras la pista de estafador: vendió un apartamento cinco veces

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Los cuerpos de seguridad del estado Falcón están en búsqueda de Roger Alexander Medina Camacho presunto autor de una múltiple estafa inmobiliaria en el urbanismo 480 años de Coro, en el mencionado estado.

Mediante la plataforma Facebook Marketplace el artificie lograba atraer a sus víctimas, logrando comercializar la vivienda a cinco personas diferentes, antes de darse a la fuga.

La suma total del fraude es de un aproximado de 40.000 dólares recaudados a través de transferencias bancarias y pagos en efectivo.

Un despacho de abogados notó la irregularidad y a partir de ahí activaron un esfuerzo conjunto entre el Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (SIPEF), el CICPC y el Ministerio de Vivienda y Hábitat para localizar a Medina Camacho.

Registros policiales demuestran antecedentes por extorsión en el año 2010 para Medina Camacho, quien estuvo relacionado a coaccionar a una mujer bajo amenaza de difundir material privado.

De igual forma, el individuo presenta una reciente denuncia por violencia de género.

Las autoridades actualmente están solicitando cualquier información que ayude a dar con el paradero del autor de los hechos.

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