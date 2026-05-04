Muere trágicamente vendedor de perros calientes mientras trabajaba: así ocurrieron los hechos

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El pasado sábado 2 de mayo falleció electrocutado el joven Franklin Gutiérrez de 25 años de edad mientras trabajaba en su puesto de perro calientes en el Parque de Exposiciones Severiano Giménez de San Felipe, estado Yaracuy.

Testimonios indican que el accidente ocurrió cuando el joven manipuló de forma directa el cableado eléctrico para el funcionamiento de sus equipos, descartando fallas en la infraestructura del parque.

En primera instancia la Policía Estadal hizo el llamado a los bomberos para que se encargarán del suceso.

Aunque, sus familiares lo terminaron llevando por sus propios medios al hospital central de San Felipe, donde ingresó sin signos vitales después de haber recibido la descarga eléctrica.

El joven perro calentero, era conocido en el área metropolitana de Yaracuy debido a que mantenía su puesto de comida rápida en la Avenida Cedeño, del municipio Independencia.

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