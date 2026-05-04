Accidente

Muere trágicamente vendedor de perros calientes mientras trabajaba: así ocurrieron los hechos

Sus familiares lo trasladaron por sus propios medios al hospital central 

Por Juan Marcos Sánchez
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 12:51 pm
Muere trágicamente vendedor de perros calientes mientras trabajaba: así ocurrieron los hechos
FOTO REFERENCIAL

El pasado sábado 2 de mayo falleció electrocutado el joven Franklin Gutiérrez de 25 años de edad mientras trabajaba en su puesto de perro calientes en el Parque de Exposiciones Severiano Giménez de San Felipe, estado Yaracuy. 

Testimonios indican que el accidente ocurrió cuando el joven manipuló de forma directa el cableado eléctrico para el funcionamiento de sus equipos, descartando fallas en la infraestructura del parque.

En primera instancia la Policía Estadal hizo el llamado a los bomberos para que se encargarán del suceso

Aunque, sus familiares lo terminaron llevando por sus propios medios al hospital central de San Felipe, donde ingresó sin signos vitales después de haber recibido la descarga eléctrica.  

El joven perro calentero, era conocido en el área metropolitana de Yaracuy debido a que mantenía su puesto de comida rápida en la Avenida Cedeño, del municipio Independencia.

Visite nuestra sección de Sucesos 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América