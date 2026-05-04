Robo a Taqueria San Jose: detalles del asalto por tres hombres a un cajero en Chicago

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Un restaurante mexicano que lleva por nombre, Taqueria San Jose, ubicado en Chicago, específicamente en Bridgeport, resultó como objeto de un robo por parte de tres hombres armados.

En este sentido, según lo detalló Univision, la dueña del local, Leticia Navarro, afirmó que los tres individuos arrancaron un cajero automático e inmediatamente huyeron en menos de dos minutos

"Gracias a Dios fue de noche, que no me lastimaron a mis clientes o a mis trabajadores", expresó Navarro durante una entrevista posterior al hecho con Univision.

Cronología del hecho

Si bien, el atraco ocurrió al rededor de las 05:34 a.m. del pasado domingo 3 de mayo, cuando una camioneta de color oscuro decidió detenerse frente al negocio Taqueria San Jose, ubicado en la cuadra 3200 de la Homestead.

"Un cleinte pasó en su vehículo, vio que estaban rompiendo la puerta y habló al 911", detalló la dueña del restaurante.

Menos de dos minutos

Según aparece en las grabaciones de la Taqueria San Jose, en menos de tres minutos los hombres entraron al local, arrancaron un cajero automático y lo sacaron rodando hasta la salida.

Por su parte, los maleantes escaparon con 4.000 dólares a bordo de una camioneta en la cual subieron el equipo.

Delincuencia en Chicago

"¿Qué seguridad tenemos ahora? Yo tengo mucho miedo. (...) Todavía no dejo de temblar", añadió Navarro.

Finalmente, dicho atraco sucede un días después de que la Policía de Chicago emitiera una alerta por otros dos casos similares de robos a cajeros automáticos.

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