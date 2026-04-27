Autoridades advierten riesgo de tormentas severas y tornados en Chicago: ¿Cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y varias autoridades locales están advirtiendo a la población que se mantenga alerta ante la inminente llegada de un sistema frontal que podría traer granizo de gran tamaño, vientos destructivos y la posibilidad de tornados en la región.

El comienzo de la semana en Chicago se presenta con una amenaza meteorológica considerable

Después de un periodo de inestabilidad climática, las autoridades han emitido una alerta por la llegada de tormentas severas que podrían impactar el área metropolitana y sus alrededores este lunes y martes.

Según informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Chicago y la cadena Univision Chicago, las condiciones atmosféricas son ideales para el desarrollo de fenómenos severos.

Hay dos posibles escenarios para el inicio de la semana en Chicago

Los meteorólogos están analizando actualmente dos trayectorias que influirán en la gravedad del impacto en la "Ciudad de los Vientos".

El primer escenario, que Univision Chicago considera el de mayor riesgo, indica que la falta de lluvias por la mañana permitiría un calentamiento intenso durante el día.

Este calor acumulado actuaría como "combustible" para que las tormentas de la tarde y la noche alcancen niveles peligrosos de severidad.

El segundo escenario prevé lluvias y chubascos aislados desde las primeras horas del día.

Aunque esto podría parecer desfavorable, la nubosidad y la lluvia matutina ayudarían a estabilizar la atmósfera, reduciendo en parte la energía disponible para las tormentas más fuertes que se esperan al final del día.

Principales amenazas y riesgos identificados

Las autoridades están alertando a la población para que se prepare ante los siguientes riesgos:

Tornados: No se puede descartar la posibilidad de que se formen tornados aislados, especialmente en las áreas planas del norte de Illinois.

Granizo de gran tamaño: Este mes se han registrado casos de granizo del tamaño de pelotas de golf en eventos anteriores.

Vientos dañinos: Se esperan ráfagas que superen las 60 mph, lo que podría causar la caída de líneas eléctricas y árboles.

Inundaciones repentinas: Debido a la saturación del suelo por las lluvias recientes, las cuencas de los ríos Rock, Fox y Des Plaines están bajo vigilancia constante.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube