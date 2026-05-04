Inesperado desenlace tras denuncia viral por disturbios en Playa Conomita: así intervinieron las autoridades

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Una denuncia ciudadana se hizo viral durante el fin de semana, luego de que una mujer, quien se encontraba en la Playa Conomita, en el estado Anzoátegui, publicara un video con el cual acusaba a otros turistas de causar disturbios en los espacios recreacionales.

Posteriormente, la mujer y otros afectados señalaron que un grupo de personas mantuvo el volumen de la música, que sonaba en grandes equipos de sonido de un vehículo, a niveles excesivos durante varias horas.

Los bañistas indicaron que el ruido atentaba directamente contra la tranquilidad de los espacios naturales en altas horas de la noche, a pesar de los múltiples petitorios que se les hicieron para que redijeran el volumen.

Disturbios por contaminación sónica en Playa Conomita

De acuerdo con las imágenes publicadas por los denunciantes, los acusados reaccionaron de manera agresiva contra la mujer, quien decidió grabarlos como medio de denuncia para llamar la atención de las autoridades locales.

Luego de insistirles para que redujeran el volumen de la música, los denunciantes recibieron respuestas como “no le vamos a bajar” y “no irás a dormir”, por parte de los propietarios de los vehículos.

Se pudo conocer que entre los afectados se encontraba un niño con condición de Trastorno del Espectro Autista.

La respuesta de los “abusadores” fue la burla y el aumento del volumen de la música.

Autoridades intervienen tras denuncia viral

Posteriormente, tras conocerse la denuncia en las redes sociales, autoridades policiales del municipio Guanta se presentaron en el lugar para controlar la situación.

De acuerdo con la publicación realizada por Poliguanta, los individuos involucrados en los disturbios fueron trasladados hasta una comandancia, donde las autoridades realizaron un llamado de atención.

Según el informe de Poliguanta, se recordó a locales y visitantes que en la entidad se vela por la sana convivencia. “El respeto hacia nuestro entorno y hacia los ciudadanos no es una sugerencia; es una norma estricta para garantizar la paz”, publicó el organismo.

“No permitiremos que la contaminación sónica ni la falta de civismo perturben la tranquilidad de nuestras costas, especialmente afectando a personas con condiciones especiales como el autismo”, añadieron las autoridades.

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