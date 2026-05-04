Irrumpió en un apartamento por la madrugada y abusó de un adolescente: padres de la víctima capturaron al agresor

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 37 años de edad quedó bajo arresto, tras ser acusado por irrumpir en un apartamento y tocar de manera indebida a un adolescente de 13 años, quien dormía en su habitación.

El incidente se registró el pasado el jueves, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

En el informe de detención, las autoridades identificaron al acusado como Karl Heinz Mercier, del noreste de Miami-Dade.

Se metió en la cama del adolescente para tocar sus partes íntimas

El hombre irrumpió en el apartamento de la víctima en Park Towers, alrededor de las 4:00 de la mañana, se acostó en la cama del menor de edad mientras dormía y luego metió la mano dentro de su ropa interior para tocar sus partes íntimas.

Según los agentes, el niño gritó inmediatamente para alertar a sus padres, quienes dormían en una habitación aparte, pero Mercier le dijo al jovencito que “no va a pasar nada. Nadie va a venir”.

Sin embargo, los padres del niño se enfrentaron a Mercier cuando este intentaba huir del apartamento, y posteriormente fue detenido por los agentes que acudieron al lugar.

Detenido por cargos de abuso contra un menor de edad

Los padres de la víctima dijeron a los agentes que no conocían a Mercier y que este no tenía permiso para entrar en su casa.

Según los agentes, Mercier confesó haber entrado en la casa sin permiso y haber tocado al niño, informó WPLG 10 Local.

El hombre quedó detenido bajo los cargos de robo con agresión y agresión sexual, e intento de agresión sexual a un menor.

El presunto agresor fue trasladado hasta en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. Los registros penitenciarios en línea indicaban que su fianza estaba “por determinar”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube