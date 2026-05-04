Misterio en el área de observación: investigan muerte sospechosa en Chicago este domingo

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Una escena trágica marcó la mañana del domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Ejecutivo de Chicago.

Las autoridades de Prospect Heights se encuentran en plena investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en lo que preliminarmente se sospecha fue un incidente de atropello y fuga.

El hallazgo provocó el cierre de vías importantes y una movilización policial que busca dar con el paradero de posibles responsables.

Detalles del hallazgo

El reporte oficial indica que la policía acudió a un llamado de emergencia a las 9:01 a. m. de este domingo. Los agentes localizaron a la víctima en un área frecuentada por entusiastas de la aviación:

Ubicación exacta: cerca de la línea de la valla, en el área de observación del aeropuerto, específicamente en las inmediaciones del 79 E. Palatine Frontage Road .

Estado de la víctima: el hombre fue encontrado inconsciente y "frío al tacto". Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar de los hechos de manera inmediata.

La hipótesis: un posible atropello y fuga

Aunque la investigación se encuentra en su etapa inicial, la policía de Prospect Heights maneja una teoría principal debido a la naturaleza de las lesiones y la ubicación del cuerpo.

“La investigación preliminar indica que este incidente podría estar relacionado con un atropello. En el momento en que los agentes llegaron, no había testigos presentes, y ninguna persona o vehículo en el lugar parecía estar vinculado con la víctima”, señala el reporte policial.

Hasta el momento, no se cuenta con una descripción de algún vehículo sospechoso, lo que ha complicado las labores de captura.

Cierres viales y rutas alternas

Debido a las labores de peritaje y recolección de evidencia en la escena, las autoridades han implementado restricciones de tráfico que afectan a los residentes y viajeros de la zona:

Vía cerrada: E. Palatine Frontage Road , a la altura de Milwaukee Avenue .

Recomendación: se insta a los conductores a evitar el sector y utilizar rutas alternativas para no entorpecer el trabajo de los investigadores criminales.

Identificación y llamado a la comunidad

La identidad del fallecido ya ha sido confirmada por los investigadores, pero su nombre se mantiene bajo reserva hasta que se complete la notificación a sus familiares.

La policía hace un llamado urgente a la colaboración ciudadana. Si usted transitó por el área de observación del aeropuerto el domingo por la mañana o tiene cámaras en su vehículo que puedan haber captado algo sospechoso, comuníquese con el Departamento de Policía de Prospect Heights al 847-398-5511.

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