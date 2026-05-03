Chicago se llena de color por el festival del Cinco de Mayo: descubre la agenda completa para festejar

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Las celebraciones por el Cinco de Mayo en el área de Chicago han comenzado a desarrollarse desde este fin de semana, destacando el tradicional festival de Cicero y diversas actividades culturales promovidas por el Consulado de México.

La agenda para este domingo y los días consecutivos incluye desde presentaciones de música regional mexicana hasta talleres educativos para niños, abarcando una oferta variada que busca resaltar las tradiciones del país vecino en suelo estadounidense.

Durante la jornada de este domingo, los asistentes podrán disfrutar de grandes concentraciones de música y entretenimiento:

Festival en Cicero: Este domingo 3 de mayo culmina el evento en el recinto ferial (calle 34 y Laramie Av). A partir de las 4:00 p. m. se presentarán agrupaciones regionales y habrá juegos mecánicos. La entrada y el estacionamiento no tienen costo.

Cinco de Mayo Fest: Ubicado en la plaza Garibaldi (calle 26 y California), inicia al mediodía de este domingo. El cartel incluye a Banda Los Recoditos, Los Inquietos y La Zenda Norteña, con entradas a un costo de $90.

Semana de México y actividades culturales

El Consulado de México en Chicago coordina una serie de eventos que se extienden hasta el 9 de mayo para conmemorar la herencia mexicana:

Cata de Tequila: Se llevará a cabo el martes 5 de mayo en el restaurante Momento. El evento contará con la presencia del bisnieto de José Cuervo para explicar el proceso de producción.

Exposición "Yo sueño aquí": Del 4 al 6 de mayo en el Ayuntamiento de Chicago, la artista Fabiola Rivera presenta una muestra basada en arte mesoamericano y experiencias personales.

Actividades infantiles: El Field Museum ofrecerá el martes de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. un "PlayDate" dedicado al arte y dibujos para niños de 2 a 6 años, incluido en la entrada general.

Para quienes planeen asistir a los eventos masivos de este domingo en Cicero o la Plaza Garibaldi:

En vehículo: Se recomienda usar el GPS para evitar las zonas de mayor congestión en la calle 26 y la Laramie Av. Mantenga su maleta desocupada por seguridad al dejar el auto en estacionamientos públicos.

Traslado de insumos: Si planea pasar todo el día en el festival familiar, una maleta con ruedas puede ser útil para transportar abrigos o artículos adquiridos en la feria, facilitando el desplazamiento entre los escenarios musicales.

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