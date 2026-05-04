Mujer asesinada de un tiro en la cabeza y dos heridos: Cicpc identifica a pistoleros

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Un lamentable hecho de violencia cobró la vida de una mujer en horas de la noche de este domingo 3 de mayo y también dejó un saldo de dos personas heridas.

Según reportes extraoficiales, los hechos se registraron en el callejón Sur del barrio Cruz Verde de Coro, estado Falcón.

Mujer asesinada de un tiro en la cabeza y dos heridos

A través de sus redes sociales, Versión Morón reveló la identidad de la fallecida quien respondía al nombre de Odalis Gerarda Rojas, de 49 años,

De acuerdo con lo relatado, el ataque ocurrió en las afueras de una vivienda cuando la mujer estaba reunida con otro grupo de personas y una pareja de motorizados llegó al sitio disparando.

Sobre los heridos informó que fueron auxiliados y llevados hasta la emergencia del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken.

Quedaron identificados como Luis José Argueta, de 30 años, quien recibió una herida de bala en la pierna izquierda, y Raiza Karina Medina, de 36 años, alcanzada por un proyectil en la región frontal.

De igual forma, reveló que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones ,Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), habrían logrado indentificar a los implicados.

Odalis Gerarda Rojas se ganaba la vida como trabajadora del CEIS Georgina de Arias.

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