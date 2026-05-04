Pelea en discoteca de Chacao termina con ocho empleados detenidos: ¿Qué ocurrió?

Suscríbete a nuestros canales

Ocho empleados de una discoteca ubicada en Altamira en el municipio Chacao, fueron detenidos por agredir a un cliente el pasado sábado 2 de mayo.

De acuerdo a investigaciones preliminares, lo que inició como una discusión término en una riña, donde un ciudadano identificado como Kevin Guillén fue hallado tendido en el suelo con golpes visibles a la altura del rostro.

La víctima, recibió atención médica por parte de la Policía de Chacao y los responsables fueron puestos a orden de los cuerpos de seguridad.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube