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Pelea en discoteca de Chacao termina con ocho empleados detenidos: ¿Qué ocurrió?

Por Yasmely Saltos
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 05:00 pm
Pelea en discoteca de Chacao termina con ocho empleados detenidos: ¿Qué ocurrió?

Ocho empleados de una discoteca ubicada en Altamira en el municipio Chacao, fueron detenidos por agredir a un cliente el pasado sábado 2 de mayo. 

De acuerdo a investigaciones preliminares, lo que inició como una discusión término en una riña, donde un ciudadano identificado como Kevin Guillén fue hallado tendido en el suelo con golpes visibles a la altura del rostro.

La víctima, recibió atención médica por parte de la Policía de Chacao y los responsables fueron puestos a orden de los cuerpos de seguridad. 

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