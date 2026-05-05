Capturan a los lanza piedras de la Autopista Regional del Centro: todos menores de edad

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eE gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, confirmó la captura de los responsables de los recientes ataques con piedras contra vehículos en la Autopista Regional del Centro (ARC) específicamente en el Peaje La Raya, en Guacara.

De acuerdo con la información ofrecida, la banda está compuesta por íntegramente menores de edad.

Tras las denuncias virales en redes sociales que mostraban parabrisas destrozados, los cuerpos de seguridad identificaron a tres adolescentes:

Los jóvenes con edades comprendidas entre de 15, 16 y 17 años.

El gobernador recordó que esta práctica criminal tiene un objetivo específico que va más allá del vandalismo.

El lanzamiento de piedras busca obligar al conductor a detenerse por el impacto o la falta de visibilidad. Una vez que el vehículo para, los sujetos abordan a los pasajeros para robarlos.

Las unidades de transporte público y carros particulares fueron los principales blancos este pasado fin de semana.

Consecuencias legales

A pesar de ser menores de edad, el mandatario regional fue enfático en que no habrá impunidad.

Se les procesará bajo la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), pero con el rigor que exigen los daños causados.

Los representantes de los tres adolescentes han sido citados y deberán enfrentar un proceso penal, ya que la ley venezolana contempla la responsabilidad civil y, en ciertos contextos, la corresponsabilidad por la omisión en la crianza y supervisión de los menores.

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